So sehr sich Noctis auch anstrengt: Einen wohlklingenden Ton kriegt der Junge aus der Posaune nicht heraus. Stattdessen macht das Instrument eine Art Pups-Geräusch, jedes Mal, wenn er die in den Wangen gesammelte Luft herauspustet. Die Jungen und Mädchen aus dem Suhler Kindergarten Kinderland jubeln und jauchzen vor Begeisterung. Jeder will selbst ausprobieren, ob er mit der Posaune auch so tolle Pups-Geräusche produzieren kann.