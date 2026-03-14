Nachwuchsbands mit der jüngsten Rockband Thüringens und Lehrerbands mit Schülern in unterschiedlichen Formationen rissen mit ihrem Rock live & unplugged die bis auf die Flure gefüllte Musikschule aus ihrer Nachtruhe. Jana Rexheuser und Christian Luther hatten um ihre eigene Session die Bands aus dem Fach Bandcoaching und die Schüler aus Fächern Gitarre, Kontrabass, Saxofon und Bläser, Rhythmus und Schlagwerk wirkungsvoll platziert, so dass die Besucher keine Chance hatten dem obsessiven Herzschlagrhythmus der Rockmusic zu entkommen.