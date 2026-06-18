Am „Tag der offenen Tür“ hatte die Musikschule des Landkreises Sonneberg wie in jedem Jahr zu einem „Sommerfest“ in die Villa eingeladen. Bei Kaffe, Kuchen und Torten, die die Eltern der Musikschülermitgebracht hatten, versammelten sich zahlreiche Besucher im Park und auf dem Hof der Schule. Festlich begrüßt wurden sie von den strahlenden Blechblasinstrumenten der Schüler von Harald Martin und Schulleiterin Patra Adelbert.