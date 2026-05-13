Mitten in der historischen Altstadt von Schmalkalden wächst derzeit eine Vision heran, die das kulturelle Leben der Stadt nachhaltig verändern könnte. Das ehemalige evangelische Gemeindehaus in der Künkelgasse soll sich zu einem Ort entwickeln, der weit mehr ist als eine Außenstelle der Musikschule. Unter dem Namen „Reinhard-Naumann-Forum für Musik und Kultur“ – kurz NaFo – wächst die Idee einer Kulturinsel heran – offen, lebendig, barrierefrei, generationenübergreifend und mit Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus.