Musik gehört zum Alltag von Hilde Wichler dazu, egal ob mit der Geige, dem Klavier oder mit ihrer Familie. Jetzt wurde die Schmalkalder Musikschülerin in das Landesjugendorchester Thüringen aufgenommen. „Donnerstag ist mein Musikschultag“, sagt die 15-Jährige. Denn am Donnerstag hat sie Klavier- und Geigenunterricht sowie anschließend Orchesterprobe beim „VielHarmonie“-Orchester der Musikschule Schmalkalden.