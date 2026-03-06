Die Konstellationen sind vielfältig. Mal kommt der Opa mit seinem Enkelkind, dann sind wieder Vater und Tochter zusammen am Start. Ein andermal möchte eine einfach mehr, als im Kämmerchen allein vor sich hin üben. Und wieder einer freut sich darüber, regelmäßig andere Gesichter zu sehen als im Alltag. Immer geht es aber um das gemeinsame Musizieren. In einer größeren Gemeinschaft macht das erst richtig Spaß. Das Max-Reger-Konservatorium (MRK) in Meiningen bietet mit seinen unterschiedlichen Ensembles dafür die besten Gelegenheiten. Frauenvokal-Ensemble Chorisma, Kinderchor, Popchor „conVoice“, Projektklasse Vocal, Cantamus-Chor, Stadtblasorchester, die Bigbands „Better in Pink“ oder „Think Pink“, das Klarinetten-Ensemble „Clarinetti appassionati“, Saxophon-Ensemble, „lil’ Max-Band“, MRK-Sinfonieorchester oder MRK-Kammerorchester.