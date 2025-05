Beim Konzert der jüngeren Musikschüler geht es am Vormittag sehr eng zu – wie immer, wenn die Musikschule in Ilmenau Tag der offenen Tür hat. Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde füllen den Saal, wer zuletzt kommt, kriegt nur noch einen Stehplatz im Eingangsbereich. Vorm Podium wird vergnügt getänzelt und gesungen oder konzentriert in die Saiten gegriffen.