Seit Jahrzehnten pflegt Arnstadt eine Städtepartnerschaft zum tschechischen Dubi. Auch die Musikschulen waren sich lange Jahre eng verbunden, bis der Austausch doch etwas einschlief. Das soll sich nun wieder ändern. „Wir wollen diese schöne Partnerschaft wieder aufleben lassen“, sagt Björn Helmer Schmidt, Leiter der Musikschule Arnstadt-Ilmenau. Dass die Voraussetzungen etwas unterschiedlich sind – hier die Kreismusikschule, dort eine Kunstschule – sei kein Hinderungsgrund. „Wir sehen, dass wir diese alten gewachsenen Partnerschaften leben.“