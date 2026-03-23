Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb – zumindest für die Nachwuchsmusiker aus dem Ilm-Kreis, die sich beim Regionalentscheid von Jugend musiziert vor wenigen Wochen in Sonneberg durchgesetzt und sich eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb erspielt hatten. Wieder haben sich die jungen Musiktalente intensiv für diesen bedeutenden Moment vorbereitet, am Wochenende dann wurde es ernst: Die Musikschüler der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau stellten ihr wohlklingendes Können beim Thüringenentscheid in Sondershausen unter Beweis.