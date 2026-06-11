„Am Anfang steht immer die Neugier“ – kaum ein Satz beschreibt den Tag der offenen Tür der Musikschule Ilmenau treffender. Neugierig strömen Kinder, Jugendliche und ihre Eltern am Samstag durch die Flure, bleiben vor Instrumenten stehen, stellen Fragen und probieren aus. Aus den Unterrichtsräumen dringen Klaviermelodien, Gitarrenakkorde und Trompetentöne. Eltern schauen zu, Lehrkräfte erklären geduldig die ersten Handgriffe. An diesem Nachmittag wird die Musikschule zum Entdeckungsort für kleine und große Musikinteressierte.