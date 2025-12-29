Mit dem traditionellen Weihnachtslied „Alle Jahre wieder“ endeten am 20. und 21. Dezember die Weihnachtskonzerte der Musikschule Fröhlich im festlich geschmückten Gesellschaftshaus Sonneberg. Doch nicht nur das Abschlusslied, auch die Einladung der Musikschüler an Familien, Freunde und Liebhaber der Akkordeonmusik folgt Jahr für Jahr einer lieb gewonnenen Tradition: Kurz vor dem Weihnachtsfest gemeinsam innezuhalten und sich musikalisch auf die besinnliche Zeit einzustimmen.