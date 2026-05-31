Wer Samstagnachmittag entlang der Rimbachstraße das Gebäude der Suhler Musikschule suchte, der musste nur die Ohren aufsperren. Trompeten- und Saxophontöne hallten aus den offenen Fenstern der einstigen Rimbachschule in den sonnigen Nachmittag ebenso wie Violinen- und Celloklänge, die sich mit Klaviermusik, Akkordeonlauten und lieblichen Gesangsstimmen mischten. Zum Tag der offenen Tür, erstmals an einem Samstagnachmittag veranstaltet, gab es jede Menge zu hören, aber auch zu sehen und zu erleben.