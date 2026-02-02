Musikpreise: Trevor Noah startet Grammys mit Seitenhieben auf Trump

Witz über Trump-Fan Nicki Minaj

Die Rapperin Nicki Minaj sei nicht bei der Veranstaltung, sagte Noah weiter. Sie sei im Weißen Haus und unterhalte sich mit dem US-Präsidenten über "wirklich wichtige Dinge" - zum Beispiel darüber, wer den größeren Hintern habe. Minaj hatte sich zuletzt als großer Trump-Fan präsentiert.