Die begehrten Musikpreise werden in der Nacht zum Montag (ab 2 Uhr MEZ) in mehr als 90 Kategorien vergeben. Die US-Musikerin Beyoncé ging mit elf Nominierungen als Favoritin in die diesjährige Grammy-Verleihung. Die Grammys gehören zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt. Sie werden in diesem Jahr zum 67. Mal verliehen. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger. Der Comedian Trevor Noah steht zum fünften Mal in Folge als Gastgeber auf der Bühne.