Trophäen erhielt die 23-Jährige unter anderem als Künstlerin des Jahres, für den Song ("Birds of a Feather") und das Album ("Hit Me Hard and Soft") des Jahres. Weil Eilish sich gerade auf Tour in Europa befindet, nahm sie die Auszeichnungen nicht persönlich entgegen. Sie bedankte sich per Videobotschaft bei ihren Fans.