Bielefeld - Mit Auszeichnungen in gleich zwei wichtigen Kategorien kann sich Sänger Zartmann als großer 1Live-Krone-Gewinner fühlen. Bei der Verleihung der begehrten Musikpreise am Donnerstagabend in Bielefeld räumte er nicht nur die Auszeichnung als "Bester Künstler" des vergangenen Jahres ab. Sein Song "Tau mich auf" wurde vom Publikum auch zum besten Song des Jahres gewählt. Rapperin Nina Chuba ("Wildberry Lillet", "Fata Morgana") gewann in diesem Jahr als "Beste Künstlerin" die insgesamt vierte Krone ihrer Laufbahn.