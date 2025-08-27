In den Herbstferien wollen der Liederkranz Geraberg und der Musikverein Geraberg für ihren Nachwuchs ein Probewochenlager ausrichten. Mit den Musiküssen des Musikvereins und dem Kinderchor des Liederkranzes arbeiten sie an der Nachwuchsförderung. Im Probelager werden die musikalische Ausbildung und junge Talente gefördert. Doch solch eine Ferienfreizeit ist mit Kosten verbunden, die man nicht allein auf die Elternbeiträge umlegen möchte, zumal dadurch einige Kinder von der Teilnahme ausgeschlossen wären. Deshalb stellten die Vereine einen gemeinsamen Antrag auf Förderung aus dem Ortsbudget. Im Ortschaftsrat Geraberg war man sich einig, das Vorhaben mit 500 Euro aus dem Ortsbudget zu unterstützen. Im Ergebnis des Probewochenlagers, das im Schullandheim Geraberg stattfinden wird, soll ein Musical aufgeführt werden.