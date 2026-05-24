Musiklegende wird 85 Bob Dylan - Der geniale Sonderling

Künstlerischer Wiederaufstieg in den 90ern

In den 1990er Jahren begeht Dylan einen künstlerischen Wiederaufstieg. Mit dem ersten Alterswerk "Time Out Of Mind" von 1997 gewinnt der Songpoet einen seiner insgesamt zehn Grammys als Solokünstler. Danach wird er seinem Ikonenstatus noch alle paar Jahre mit starken Platten gerecht, etwa "Modern Times" (2006), "Tempest" (2012) oder "Rough And Rowdy Ways" (2020). Weit über 100 Millionen Tonträger soll Dylan verkauft haben. Über den Ausnahmestar wurden auch mehrere Filme gedreht - zuletzt "A Complete Unknown" mit Timothée Chalamet (30) in der Hauptrolle.

Dylan steht auch mit Mitte 80 noch auf der Bühne und hat in den vergangenen 20 Jahren Tausende Konzerte gespielt. Wer dort eine Show mit den besten Hits zum Mitsingen erwartet, wird bitter enttäuscht. Dylan ist bekannt dafür, Lieder immer wieder zu arrangieren, teilweise bis zur Unkenntlichkeit.

Dylan als Plagiator?

Im Laufe seiner Karriere wird Dylan auch immer mal wieder der Vorwurf gemacht, sich zu sehr und vor allem ohne Verweise am Werk anderer zu bedienen. Sängerin Joni Mitchell sagte einmal über den Künstler: "Bob ist überhaupt nicht authentisch. Er ist ein Plagiator, und sein Name und seine Stimme sind falsch. Alles an Bob ist eine Täuschung." Seine Dankesrede für den Literaturnobelpreis 2017, die er erst lange nach der ursprünglichen und von ihm geschwänzten Preisverleihung hielt, soll er aus einer Interpretationshilfe für Schüler abgepaust haben.

Dem Vermächtnis des teilweise als "Shakespeare seiner Generation" genannten Musikers hat das nie geschadet. "Dylan war ein Revolutionär. So wie Elvis deinen Körper befreite, befreite Bob deinen Geist", sagte einmal Bruce Springsteen über den Songpoeten. In der Rock ’n’ Roll Hall of Fame in Cleveland heißt es über ihn: "Bob Dylans Einfluss auf die Musik ist unermesslich".