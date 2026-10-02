Musiklegende mag keine Pausen Sting wird 75 - "Fühlt sich besser an, als tot zu sein"

"Dune" fiel in eine turbulente Zeit für Sting. Nicht nur The Police gingen damals getrennte Wege. Auch seine erste Ehe mit Frances Tomelty, mit der er zwei Kinder hat, zerbrach. Grund war eine Affäre mit Tomeltys Freundin und Nachbarin Trudie Styler, über die die britische Boulevardpresse ausgiebig berichtete. Seit 1992 ist Sting mit der Produzentin und Schauspielerin Styler verheiratet. Das Paar hat vier Kinder.

Nur "zufällig" Schauspieler

Die Schauspielerei sei als Hauptberuf nie infrage gekommen. Er sei da "eher zufällig hineingerutscht", sagte er dpa. "Ich habe nie eine Schauspielausbildung gemacht. Es gibt so viele Schauspieler auf der Welt, die händeringend nach Arbeit suchen. Denen möchte ich nicht im Weg stehen. Manchmal wird mir eine Rolle angeboten, die ganz speziell auf mich zugeschnitten ist - dann mache ich das. Ansonsten bin ich nicht wirklich auf der Suche nach Rollen."

Das Theater liegt ihm mehr am Herzen. "Ich liebe es, auf der Bühne in einem Stück zu spielen, weil man dort völlige Freiheit hat - eine Freiheit, die ein Filmschauspieler nicht hat", sagte Sting. Viel Zeit zum Feiern hat er übrigens nicht: Zwei Tage nach der letzten Vorstellung in London tritt er schon wieder in Vancouver auf.