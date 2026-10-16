Musikhochschule Nürnberg: Vorwurf des Machtmissbrauchs - Hochschulpräsident geht

Nürnberg (dpa/lby) - Der Präsident der Musikhochschule Nürnberg, Rainer Kotzian, ist nach Machtmissbrauchsvorwürfen und langen internen Auseinandersetzungen von seinem Posten zurückgetreten. Seinen Rücktritt teilte er in einem Schreiben an alle Hochschulmitglieder mit, das er der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage zukommen ließ und über das zuerst die "Süddeutsche Zeitung" berichtet hatte. Die Hochschule selbst teilte mit, der Rücktritt sei schon zu diesem Freitag wirksam - Kotzian habe seine Entscheidung begründet "mit den hochschulinternen Auseinandersetzungen der vergangenen Monate und dem Wunsch, weitere Belastungen von der Hochschule abzuwenden".