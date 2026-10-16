Musikhochschule Nürnberg: Vorwurf des Machtmissbrauchs - Hochschulpräsident geht

Kotzian entschuldigt sich für "Fehler"

Kotzian räumte in dem Schreiben einen "Fehler" aus dem vergangenen November ein: Im Rahmen einer über lange Zeit gewachsenen, aus seiner Sicht von gegenseitigem Vertrauen geprägten Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Studierenden habe er ein kurzes persönliches Gespräch mit einer Studentin geführt, schrieb er. Aber: "Dabei habe ich nicht ausreichend berücksichtigt, dass auch in einem solchen Vertrauensverhältnis das Machtgefälle zwischen einem Professor und einer Studentin bestehen bleibt und ich deshalb eine besondere Verantwortung dafür trage, unter welchen Umständen und in welcher Form ein solches Gespräch geführt wird. Das bedaure ich sehr."