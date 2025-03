Musikgeschichte Neue Schau im Bachhaus zum Komponisten-Geburtstag

Konzerte fürs Geburtstagskind

Auch in diesem Jahr feierte die Stadt Eisenach den Geburtstag des Komponisten mit Musik am Bach-Denkmal. Ebenso würdigten weitere Bach-Städte den berühmten Musiker mit Konzerten und Veranstaltungen. Bachs Geburtstag am 21. März stimmt zudem auf die Thüringer Bachwochen ein: Das Festival für Barockmusik hat in diesem Jahr vom 11. April bis zum 4. Mai verteilt über ganz Thüringen mehr als 50 Veranstaltungen im Programm.