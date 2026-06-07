Musikfestivals Rock im Park geht mit Sonne und guter Laune zu Ende

Nürnberg (dpa/lby) - Mit bestem Festivalwetter und vielen gut gelaunten Fans geht Rock im Park in den Endspurt. "Die Stimmung ist mega", sagte Julian aus dem Sauerland. "Die Leute sind super, alle total hilfsbereit", fügte seine Frau Ivana hinzu.
Nach drei Tagen voller Musik endet Rock im Park mit bestem Festivalwetter. Wie haben die Fans das Festival erlebt?
Nürnberg (dpa/lby) - Mit bestem Festivalwetter und vielen gut gelaunten Fans geht Rock im Park in den Endspurt. "Die Stimmung ist mega", sagte Julian aus dem Sauerland. "Die Leute sind super, alle total hilfsbereit", fügte seine Frau Ivana hinzu.
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Der letzte Tag des dreitägigen Open-Airs in Nürnberg startete sonnig und warm. Während um die Mittagszeit manche nach durchfeierten Nächten noch etwas müde dreinblickten oder im Schatten ein Nickerchen hielten, strömten andere bereits für das erste Konzert vor die Hauptbühne.
"Seid ihr wach?", riefen die Rapper von Mehnersmoos dort ins Publikum. Dieses jubelte laut und hüpfte wild im Takt mit. Später sollten auf der Hauptbühne unter anderem The Hives, Papa Roach und Linkin Park auftreten. Parallel stieg in der Eifel das Zwillingsfestival Rock am Ring, wo zeitversetzt dieselben Bands spielten.
Das ausverkaufte Rock im Park war am Freitag gestartet. Bis in die Nacht am Sonntag waren 70 Konzerte geplant. Viele Fans waren bereits am Donnerstag angereist - und hatten seitdem viel gefeiert. "Heute genießen wir es noch", sagte Leonhard aus München. "Ich freue mich aber schon auf mein Bett."