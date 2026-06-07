Musikfestivals Rock im Park geht mit Sonne und guter Laune zu Ende

Das ausverkaufte Rock im Park war am Freitag gestartet. Bis in die Nacht am Sonntag waren 70 Konzerte geplant. Viele Fans waren bereits am Donnerstag angereist - und hatten seitdem viel gefeiert. "Heute genießen wir es noch", sagte Leonhard aus München. "Ich freue mich aber schon auf mein Bett."