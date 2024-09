Hohe Sicherheitsmaßnahmen nach Solingen

Nach der tödlichen Messerattacke von Solingen hatten die Veranstalter angekündigt, in Abstimmung mit den Behörden die Sicherheitsmaßnahmen an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Die Maßnahmen seien wie bei jeder Großveranstaltung hoch, betonten die Organisatoren. Die Einlasskontrollen schienen bis zum Abend ohne größere Verzögerungen vonstattenzugehen.



Mit Spannung werden auch die Konzerte vom britischen Sänger Sam Smith ("I'm Not The Only One"), von Rapper Cro ("Easy") und dem nigerianischen Afrobeat-Musiker Burna Boy ("City Boys") erwartet.