MÜLL und NATURSCHUTZ: Fans bekommen bei der Bändchenausgabe einen schwarzen Müllsack für Restmüll sowie einen gelben Müllsack für Kunststoffe. Außerdem wird dazu angehalten, Papier/Pappe ebenfalls separat zu sortieren. Abfall kann an Müllstationen entsprechend getrennt entsorgt werden. Neu sind sogenannte Ballot Bins, Müllbehälter für Zigarettenkippen. Fans stimmen dabei per Kippe über gezielte Fragen ab. Seit 2019 existiert zudem die Nachhaltigkeitsinitiative #GreenWacken. Sie will die Szene aktiv in Müllvermeidungsstrategien einbeziehen.