"Seit seiner Gründung 1990 prägt das Festival das positive Image Schleswig-Holsteins als weltoffene Musikregion – ein klarer Gewinn für den Tourismus", sagt Bunge. Es erschließe jüngere, internationale und musikaffine Zielgruppen für die Branche im Norden. "Mehr als ein Drittel der Wacken-Besucher zieht nach dem Festival einen Urlaub an der Küste Schleswig-Holsteins in Betracht." Weil 90 Prozent der Gäste von außerhalb anreisten, stärke das W:O:A Hotellerie und Gastronomie in ganz Schleswig-Holstein.