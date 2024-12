Musikfestival: Thüringer Bachwochen mit neuer Konzertreihe

Hausmusik und Konzerte an neuen Orten

Zugleich sollen die Regionen im Bachland Thüringen noch stärker in das Festival eingebunden werden. Es bleibe bei dem Anspruch, Konzerte gemeinsam mit Initiativen in den ländlichen Regionen auf die Beine zu stellen und Musiker für einen Auftritt dort zu gewinnen, sagte Hinrichs. So soll es zwölf Konzerte an ungewöhnlichen Thüringer Orten geben, die bisher noch keine Festspielorte waren. Bewerbungen dafür seien ab sofort erwünscht. "Anders als in den Jahren zuvor haben wir auch mehr Konzertangebote aus dem Bachland Thüringen in das Programmheft aufgenommen", erklärte der neue Festivalintendant. Mit der Langen Nacht der Hausmusik wird es auch 2025 wieder Konzerte in privaten Räumen geben.