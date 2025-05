München (dpa/lby) - Popstar Shawn Mendes tritt beim Festival Superbloom 2025 in München auf. Das Konzert am 31. August werde seine einzige Festivalshow in Deutschland in diesem Jahr sein, teilten die Veranstalter mit. Das zweitägige Festival beginnt bereits am 30. August. Angekündigt haben sich an diesem Wochenende auch Post Malone, Nelly Furtado, Hozier, Ray, Alligatoah, Montez oder die Rapperin Ikkimel.