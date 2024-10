München (dpa/lby) - Auf dem Münchner Königsplatz findet im kommenden Jahr ein großes Neunziger-Jahre-Spektakel statt. Am 28. Juni soll dort ein Festival über die Bühne gehen mit Stars von damals wie Caught in the Act ("Love is Everywhere"), Haddaway ("What is love") oder East 17 ("Alright"), wie die Veranstalter mitteilten.