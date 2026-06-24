Musikfestival Schostakowitsch-Tage rücken jüdische Einflüsse in den Fokus

Festival will Schostakowitsch aus diversen Blickwinkeln beleuchten

"Bei der Zusammenstellung des Programms ist es mir wichtig, dass wir Schostakowitsch aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten und immer neu hinterfragen", erklärte Niederschlag. Das Festival reihe sich diesmal in das Jahr der jüdischen Kultur ein. Besonders interessant dürfte die Begegnung mit dem Werk des weißrussischen Komponisten Lew Abeliotwitsch (1912-1985) sein, der wie der Komponist Mieczysław Weinberg seine gesamte Familie im Holocaust verlor und später für einige Jahre zum Moskauer Kreis um Schostakowitsch gehörte. Seine Musik sei hierzulande völlig unbekannt: "Das wird sich nach drei Europäischen Erstaufführungen bei unserem Festival hoffentlich ändern."