Ozzy

Mit einer Drohnenshow gedachten die Veranstalter in der Nacht zu Samstag der gestorbenen Rock-Ikone Ozzy Osbourne. Über den Hauptbühnen war die Projektion "Ozzy we love you" zu sehen. Dazu erklangen der Osbourne-Song "Mama, I’m Coming Home" und danach die Black-Sabbath-Nummer "Paranoid". Auf den riesigen Leinwänden waren parallel Bilder von Osbourne zu sehen. Der britische Sänger und Reality-TV-Star war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren gestorben.