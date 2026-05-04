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  4. Rock im Park ausverkauft - "so früh wie noch nie"

Musikfestival Rock im Park ausverkauft - "so früh wie noch nie"

Linkin Park und Iron Maiden werden unter anderem bei dem Festival auf der Bühne stehen. Viele wollen dabei sein.

Musikfestival: Rock im Park ausverkauft - so früh wie noch nie
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Wie bei der Jubiläumsausgabe 2025 ist Rock im Park in diesem Jahr wieder ausverkauft. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg - Das Musikfestival Rock im Park ist bereits einen Monat vor Beginn komplett ausverkauft. Das sei so früh wie noch nie zuvor in der Geschichte des Festivals, teilten die Veranstalter mit. Vom 5. bis 7. Juni erwarten diese täglich rund 80.000 Musikfans auf dem Festivalgelände in Nürnberg. Zu den Headlinern gehören in diesem Jahr Linkin Park, Iron Maiden und Volbeat. Von Freitag bis Sonntag sind rund 70 Konzerte auf drei Bühnen geplant. 

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Zeitgleich steigt in der Eifel das Zwillingsfestival Rock am Ring, auf dem zeitversetzt dieselben Bands spielen. Die Veranstalter erwarten dort 90.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag. Die Tickets dafür waren demnach ebenfalls in Rekordzeit ausverkauft. Im vergangenen Jahr hatte Rock am Ring sein 40-jähriges Bestehen gefeiert, Rock im Park sein 30-jähriges.