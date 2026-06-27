Musikfestival Plauderei mit Kuh Käthe und eine Sinfonie für Landmaschinen

Stelzen - Die Stelzenfestspiele bei Reuth eröffnen ihrem Publikum eine neue Dimension. Bei der 33. Ausgabe des Kultfestivals im Dreiländereck von Bayern, Sachsen und Thüringen kann der Gast mit einer Kuh plaudern. Sie steht in einem Stall im benachbarten Rothenacker und ist per Echtzeit-Installation mit dem Festival verbunden. Käthe hat eine Kappe mit Messpunkten auf den Kopf, mit deren Hilfe ihre Hirnströme gemessen werden. Zuvor wurde eine Künstliche Intelligenz mit allem Wissenswerten über Kühe im Allgemeinen und Käthe im Speziellen gefüttert.