Musikfestival Plauderei mit Kuh Käthe und eine Sinfonie für Landmaschinen

Kuh Käthe erweist sich als Philosophin

Monika Scheibe, die früher im Stall von Rothenacker arbeitete, hat Käthe ihre Stimme geliehen. Vor laufender Kamera mampft die Kuh ihr Heu und erweist sich im Gespräch als wahre Philosophin. Auf die Frage, ob sie an Gott glaube, lautet die Antwort so: "Gott, das ist ein hohes Wort, hoch und trocken wie Heu ohne Duft. Ich kenne eher das, was drückt und trägt: Herde, Kalbsmilch, Hitze im Fell, Wasser im Maul, ein Körper neben mir. Wenn ihr Menschen Gott sagt, meint ihr oft etwas über euch? Ich frage anders: Woran hält dein Körper sich fest, wenn es eng wird, Mensch?"