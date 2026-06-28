Das Werk von Schostakowitsch soll nach dem Willen der Veranstalter auch in politisch schwierigen Zeiten ein verbindendes Element zwischen Russland und Musikfreunden im Ausland bleiben. "Seine Musik mit ihren tiefen Emotionen und häufig verschlüsselten Botschaften wird mittlerweile auf der ganzen Welt verstanden. Sie ist ein universales Weltkulturerbe, das von den Schrecken der Sowjetzeit kündet, aber auch die Ereignisse der heutigen Welt spiegelt", hatte Niederschlag kurz vor Beginn des Festivals gesagt.