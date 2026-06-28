Gohrisch (dpa/sn) - Die Internationalen Schostakowitsch Tage Gohrisch haben der Hitze getrotzt und können sich über eine große Resonanz freuen. Nach Angaben von Festival-Chef Tobias Niederschlag gab es nur vereinzelt Absagen von Besuchern, die Karten im Vorfeld gebucht hatten. Dafür habe man im Freiverkauf noch Dutzende Tickets absetzen können. Das Festival zu Ehren des Komponisten Dmitri Schostakowitsch (1906-1975) lockte seit Donnerstag Musikliebhaber aus nah und fern an. Genaue Gästezahlen standen am Nachmittag parallel zum Abschlusskonzert noch nicht fest.