Musikereignis der 80er Jahre 40 Jahre "Live Aid" - Zwei Konzerte für die ganze Welt

Collins war zuvor in London aufgetreten - mit Sting und allein - und dann direkt mit einer Concorde nach Philadelphia geflogen. Das Überschallflugzeug brauchte damals nur dreieinhalb Stunden für den Trip über den Atlantik. "Heute Nachmittag war ich noch in London", scherzte Collins, als er in Philadelphia die Bühne betrat. "Es ist eine verrückte Welt, oder?"

Zwei Milliarden Zuschauer und 127 Millionen Dollar

70.000 Menschen in Wembley, rund 90.000 im JFK-Stadion und sogar ganze zwei Milliarden Zuschauer an den Fernsehbildschirmen verfolgten "Live Aid" damals. Mehr als 127 Millionen Dollar für die Opfer der Hungersnot in Afrika sollen die Konzerte generiert haben.

Laut Geldof war "Live Aid" in mehrfacher Hinsicht ein Wendepunkt. "Wir haben schließlich die globalen politischen und wirtschaftlichen Strukturen beim G8-Gipfel in Großbritannien in die Pflicht genommen", sagte er im dpa-Interview, "und wir haben sie gezwungen, das zu tun, was wir gefordert hatten: die Hilfe für Afrika zu verdoppeln und die Schulden der ärmsten Länder zu streichen."

Für sein Engagement erhielt Bob Geldof nicht nur Lob. Unter anderem unterstellten ihm Kritiker immer wieder einen "White Saviour Complex" - dass er sich als "weißer Retter" inszenierte. Geldof ärgert das sehr. "Um mich ging es doch gar nicht", sagte er jetzt der "Times". "Die Leute sterben dort, verdammt noch mal, weil sie nicht genug zu essen haben, obwohl es auf der Welt mehr als genug gibt. Darum geht es!"

Ein Ereignis für die Ewigkeit

Aus musikalischer Sicht war "Live Aid" das bedeutendste und größte Event seit Woodstock 1969. Offizielle Mitschnitte wurden aus rechtlichen und lizenztechnischen Gründen erst Jahre später veröffentlicht - allerdings nie komplett. Unter anderem Led Zeppelin verhindern eine Veröffentlichung ihres Auftritts, weil sie mit ihrer Performance nicht zufrieden waren.

20 Jahre nach "Live Aid" veranstaltete Geldof mit U2-Sänger Bono "Live 8", ein weiteres Charity-Event gegen weltweite Armut. Ein drittes Ereignis dieser Art hielt er lange für unwahrscheinlich. Im dpa-Gespräch im November 2024 klang es anders. "Ich werde mal versuchen mit Daniel Ek zu sprechen", sagte er, "um zu sehen, ob wir mit Spotify etwas Besonderes auf die Beine stellen können."