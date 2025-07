Der Animationsfilm "Grand Prix of Europe" wird im Rahmen des 50. Jubiläums des Europa-Park im südbadischen Rust veröffentlicht und startet am 24. Juli in den Kinos. Darin geht es um die Maus Edda, die von einem Leben als Rennfahrerin träumt und ihr Idol Ed vergöttert. Plötzlich gerät sie mitten in den Rennzirkus und sich beweisen muss.