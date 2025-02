Berlin - Der Musiker Christoph "Stofferl" Well (65) steht seit Jahren mit dem Kabarettisten Gerhard Polt auf der Bühne, erkennt nun aber bei dem Schauspieler eine gewisse Tournee-Müdigkeit. "Gerhard ist 82, er will sich keine langen Fahrten mehr zumuten", sagte Well der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Am Sonntagabend sind Polt und die Band Well Brüder noch einmal in der Alten Oper in Frankfurt am Main zu sehen. Der Abend werde "sehr wahrscheinlich der letzte von Gerhard in Frankfurt sein".