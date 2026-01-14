Musiker hat Geburtstag Carpendale über Krisen, Musik und das Glück mit 80 Jahren

"Ich hasse es, im ganzen Haus nach versteckten Vorräten zu suchen, denn egal, wie viele ich finde, ich weiß, irgendwo stehen andere Flaschen, Flaschen, die ich nicht gefunden habe", notiert er. "Oft packt mich auch die Wut: Wir leben in einer Gesellschaft, die das Kiffen verteufelt, aber den Alkohol verharmlost. Dabei tötet Alkohol mehr Menschen, als illegale Drogen es tun."

Mit Sohn Wayne aus der Depression

Ein vertrackter Kreislauf, der auch bei ihm Spuren hinterlässt. Irgendwann fällt Carpendale in ein tiefes Loch, verliert viel Geld durch schlechte Investitionen und zockt Online-Poker. Er gerät in eine schwere Depression. Schließlich ist es sein Sohn aus seiner ersten Ehe, der Schauspieler Wayne Carpendale, der ihn schließlich dazu bringt, in eine Klinik zu gehen und sich behandeln zu lassen.

Die glücklichste Zeit

Eine Entscheidung, die Carpendale schließlich zu seiner Frau zurückführt, die es geschafft hat, dem Alkohol zu entsagen. In seinem Buch bezeichnet er Donnice als "Mensch meines Lebens" und im Interview blickt er gelassen auf diese Zeiten zurück.

"Ich sehe das als Dinge, die man durchmachen muss. Meine Frau und ich hatten 18 Jahre lang eine sehr schwierige Zeit. Im Moment erleben wir unsere glücklichste Zeit zusammen, es hat sich gelohnt, durch diese schwierige Phase gemeinsam zu gehen", resümiert er heute.

Ist er nach all den Höhen und Tiefen stolz auf sein Leben, seine Karriere? "Stolz ist ein Wort – das klingt ein bisschen, wie ein Pfau", merkt Carpendale an. "Wir haben verdammt hart gearbeitet und haben viele gute Entscheidungen getroffen, manche nicht so gut. Aber das gehört zum Leben. Mein Glück war, dass ich sehr schnell gelernt habe, frage nicht, was will dein Publikum, sondern was willst du deinem Publikum geben."

Der Typ ist 80?

Grund genug, den Geburtstag groß zu feiern, doch Carpendale winkt ab. "Ich versuche, es zu vermeiden. Der Geburtstag ist unwichtig, das ist keine Leistung", findet er. "Ich werde mit meiner Familie irgendwo schön sitzen und Abendessen machen. Die Zahl 80 ist nicht etwas, was mich wahnsinnig tangiert." Ab März geht er auf seine Abschiedstournee, die mit Verlängerung bis in den September dauern soll. Selbstbewusst ergänzt er: "Ich habe junge Menschen um mich rum, die würden nie sagen, der Typ ist 80."