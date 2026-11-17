Düsseldorf - Bei einer Ehrung in seiner Heimat Nordrhein-Westfalen hat Musiker Herbert Grönemeyer betont, wie wichtig Kultur für einen notwendigen Aufbruch im Land sei. "Noch nie war Kultur mit all ihren Bereichen so gefragt und überlebenswichtig wie zurzeit", sagte der 70-Jährige in Düsseldorf, wo ihm der Kunstpreis des Landes NRW verliehen wurde. "Es geht nicht nur um den Erhalt der Demokratie, nicht nur um den Kampf gegen aufkeimenden Faschismus", so Grönemeyer in seiner Dankesrede. In einer veränderten Welt mit Klimakrise, Kriegen, Armut und "reaktionärem Machtgehabe" sei die Zivilgesellschaft gefragt, Ideen dafür zu entwickeln, wie ein Miteinander wieder gelingen könne.