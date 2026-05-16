Musiker-Clan Janet Jackson wird 60 – "King of Pop"-Familie im Rampenlicht

BIGI JACKSON

Das jüngste der "King of Pop"-Kinder, Bigi Jackson (24), war sieben Jahre alt, als sein Vater 2009 an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol starb. Der Junge, der über Jahre hinweg den Spitznamen Blanket hatte, machte schon früh Schlagzeilen. Bei einem Besuch in Berlin hatte der Popstar 2002 das Baby im 5. Stock seines Hotels über die Balkonbrüstung gehalten, um es wartenden Fans erstmals öffentlich zu zeigen.

Bigi, der einige Kurzfilme gedreht hat, meidet gewöhnlich das Rampenlicht. Bei der "Michael"-Premiere in Berlin machte er eine Ausnahme und lief an der Seite seines älteren Bruders über den roten Teppich. Während die beiden älteren Geschwister Prince und Paris aus der kurzen Ehe von Jackson mit der Krankenschwester Debbie Rowe stammen, ist über die Mutter von Bigi nichts bekannt. Er wurde von einer Leihmutter ausgetragen.

PARIS JACKSON

Die einzige Tochter von Michael Jackson, Model, Schauspielerin und Sängerin Paris Jackson, fehlte bei der Premiere in Berlin. Die 28-Jährige hat sich öffentlich von dem Biopic über ihren Vater distanziert. Auf Instagram erklärte sie, der Film sei nicht ehrlich, es werde gelogen und beschönigt. Er sei für Fans gemacht, die in einer Fantasiewelt leben würden.

2020 hatte Paris ihr melancholisches Debütalbum "Wilted" (auf deutsch: "Verwelkt") herausgebracht, sie singt und begleitet sich oftmals mit der Akustikgitarre. Kürzlich veröffentlichte sie den Song "Zombies In Love". In ihrer Teenager-Zeit litt Paris Jackson unter Depressionen, sie spricht auch über ihre frühere Drogensucht. Im vorigen November postete sie ein Video auf TikTok, in dem sie ein Loch in ihrer Nasenscheidewand zeigt. "Das kommt genau daher, wo ihr denkt, dass es herkommt", sagte Jackson dazu - und ergänzte: "Nehmt keine Drogen, Kids!".