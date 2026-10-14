Abgesagte Shows: Warum Haftbefehls Gesundheitszustand so viele bewegt

Wie es jetzt weitergeht

Nachdem zwei Shows in Düsseldorf und Berlin abgesagt wurden, geht es jetzt erst mal um die Gesundheit. Sein Management teilte mit, Haftbefehl habe die Konzerte unbedingt spielen wollen, um die Besucher nicht zu enttäuschen. "Seine Gesundheit hat nun jedoch oberste Priorität. Deshalb braucht er zunächst eine Pause von öffentlichen Auftritten, um neue Kraft zu schöpfen und sich ganz auf seine Genesung zu konzentrieren", sagte Manager Erfan Bolourchi.

Man bitte alle, ihm in dieser Zeit mit Verständnis, Geduld und positiver Energie zur Seite zu stehen. "Aykut hat ein Herz so groß wie ein Elefant. Wer ihn kennt, weiß, wie viel ihm die Menschen bedeuten, die ihn auf seinem Weg begleiten und unterstützen und wie wichtig ihm die Kunst an sich ist. Er geht an jede Grenze für die Kunst! Er wird euch zu gegebener Zeit wieder reichlich beschenken: mit seiner Musik, seinen Shows, seiner Energie und dem, was ihn als den generationsübergreifenden Ausnahmekünstler ausmacht."