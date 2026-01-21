Gestiftet wird die Auszeichnung von Ernst-Josef Strätling. 1940 in Geisa geboren, absolvierte er nach der Schule eine Lehre zum Maler und Anstreicher. Eine Ausbildung zum Chemiefacharbeiter schloss sich an, bevor er in Berlin und Dresden im Fachbereich Chemie studierte und promovierte. Strätling ist seit 1993 Geschäftsführer des Pharmaunternehmens Hofmann & Sommer im thüringischen Königsee. Der Preis ist ein Wanderpokal in Form einer Skulptur, die Athanasius Kircher zeigt, geschaffen von der Bildhauerin Carolin Borchard. Die ersten vier Preise hatten Berthold Dücker, Peter Kling, Wilhelm Ritz und Manfred Dittmar bekommen. Der weltweit bekannte Universalgelehrte Athanasius Kircher wurde 1602 in Geisa geboren.