Musiker auf Umwegen Musiker Betterov: "Blutverschmiert durchs Restaurant"

Berlin/Eisenach - Bevor Betterov als Musiker durchstartete, spielte er in Eisenach Theater - und sorgte mit Kunstblut für ungläubige Blicke auf der Wartburg. Weil es dort keine klassische Bühne gab, nutzten die Schauspieler "unkonventionelle Wege" für ihre Auf- und Abgänge. "Es gab wirklich jeden Abend eine Szene, wo man so blutverschmiert einfach durch das Restaurant durchlaufen muss", erinnert sich der 31-Jährige lachend im Podcast "OKF – Ortskontrollfahrt" des RBB-Radiosenders Fritz. Die Gäste hätten "von ihrem Steak so hochgeguckt" und nicht fassen können, was da gerade passiert.