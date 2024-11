Musikclubs: Applaus-Award: Preise für Clubs und Veranstalter

In den Kategorien "Beste Livemusikprogramme", "Beste Livemusikspielstätten" und "Beste kleine Spielstätten und Konzertreihen" wurde jeweils eine Spielstätte zusätzlich als Hauptpreisträger gekürt: "saxstall" in Pohrsdorf (Sachsen) beziehungsweise "Bahnhof Kötzting" in Bad Kötzting (Bayern) sowie "VL / Ludwigstrasse 37" in Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt). Einziger Preisträger aus MV ist "Helgas Stadtpalast" in Rostock in der Kategorie "Beste Livemusikspielstätten". Zudem wurden Preise in den Kategorien "Awareness", "Inklusion" und "Nachhaltigkeit" verliehen.