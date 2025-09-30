Musikbranche Sein Traum: Noch mal zum ESC - Ralph Siegel wird 80

Licht am Ende des Tunnels sieht er da nicht wirklich. Fernsehshows wie einst die "Hitparade", in der sich Künstler präsentieren konnten, gebe es nicht mehr. Chancen hätten Neueinsteiger in den Beruf heute bestenfalls noch als Singer-Songwriter, weil sie dann über Auftritte Geld verdienen könnten, meint Siegel. "Das ist natürlich toll, wenn du es schaffst, wie Howard Carpendale, Peter Maffay oder Roland Kaiser, sich so lange zu halten."

Konzentration auf Musicals

Eine Herzensangelegenheit ist Ralph Siegel seine zweite Karriere: "Ich habe eine große Freude daran, dass mir Herbst meines Lebens noch gelungen ist, was ich mir ein Leben lang gewünscht habe: Musicals auf die Bühne zu bringen." Das Stück "Zeppelin" sei ab 16. Oktober wieder im Festspielhaus in Füssen zu sehen. "Im Übrigen arbeite ich an zwei weiteren Musicals, die so gut wie fertig sind, aber das auf die Bühne zu bringen, dauert eben Jahre."

Insgesamt sei er dem Leben sehr dankbar, sagt der Komponist. "Ich bin ein glücklicher Mensch und ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre auf dieser eigentlich doch sehr schönen Erde leben darf - und dass diese unglaublich schrecklichen Zeiten, die wir gerade erleben, vorbeigehen." Angesichts der schlimmen Geschehnisse in der Welt - ob Ukraine oder Gaza - sei er froh, "dass wir dieses kleine Liedchen geschrieben haben: "Ein bisschen Frieden"".