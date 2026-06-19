Musikalisches Sozialprojekt Jubel bei Premiere der Dresdner Stadtteiloper für Prohlis

150 Grund- und Oberschüler wirken als kleine Künstler mit

Schauspiel, Tanz, Musik und Chorgesang fügen sich zusammen. Auch 150 Kinder aus einer Prohliser Grundschule und einer Oberschule wirken mit, spielen in fantasievollen Kostümen, Prohliser Urmenschen, Bauern oder einfach auch nur Kartoffeln. Palitzsch fragt mit starkem sächsischen Dialekt Halley, ob er denn gern Kartoffelsalat esse. Das passende Rezept wird per Leinwand eingeblendet. Es ist viel Witz dabei, aber auch Ernstes - etwa als in einem Rap-Song an das Image von Prohlis nach der Wende erinnert wird - mit einer Liedzeile wie "keiner will hier bleiben, alle wollen weg".