Musikalisches Sozialprojekt Jubel bei Premiere der Dresdner Stadtteiloper für Prohlis

Dresden (dpa/sn) - Eine musikalische Sternstunde für Dresden-Prohlis: Die Premiere der Stadtteiloper "Plattenspieler:innen" hat in dem Plattenbauviertel im Südosten der Landeshauptstadt Jubel ausgelöst. Am Ende erhielten die rund 300 beteiligten Akteure - zum Großteil Kinder und Jugendliche - viel Beifall und Standing Ovations. Für das Stück war die Turnhalle der 128. Oberschule zur Bühne umgebaut worden. Trotz tropischer Temperaturen draußen und drinnen blieben die Musiker, Tänzer und Schauspieler cool und boten dem Publikum eine gute Show, für die es auch immer wieder Zwischenapplaus gab.