Musikalisches Sonneberg: Fête de la Musique zum Zweiten

Am 21. Juni 2025 wird die Innenstadt erneut zur Bühne für Musikerinnen, Künstler, Bands und Tanzgruppen aller Stilrichtungen – offen, vielfältig und kostenlos für alle. „Die Fête de la Musique, zu Deutsch das Fest der Musik, wurde erstmals 1982 in Frankreich veranstaltet, um die Freude an der Musik zu feiern. Die Fête hat daraufhin weltweit an Popularität gewonnen und wird nun in mehr als 540 Städten überall in der Welt gefeiert“, blickt Sue Bähring vom Sonneberger Organisationsteam auf die Geschichte. 2024 reihte Sonneberg sich in die Liste der Städte ein, die dieses dynamische Fest feiern.