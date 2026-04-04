Weit mehr als 200 Musiktitel hat der Suhler Volksmusikstar Herbert Roth mit seiner Instrumentalgruppe veröffentlicht. Zehn Langspielplatten erschienen zu DDR-Zeiten, dazu unzählige Singles und Schallfolien. Dazu kommen CDs von Tochter Karin Roth, die in die großen musikalischen Fußstapfen des Papas getreten ist. Lars Matzke hat sie alle. Jedenfalls alle Platten, Musikkassetten und CDs. Dazu kommen unzählige Poster, Veröffentlichungen und Erinnerungsstücke an sein musikalisches Idol und dessen große Zeit. Ebenso wie alle Folgen der einst legendären DDR-TV-Sendung Oberhofer Bauernmarkt auf DVD, die er beim Deutschen Rundfunkarchiv gekauft hat. Das sei kostspielig gewesen, ja. Aber ihm war’s das wert, schließlich sind dabei auch Auftritte von Herbert Roth und seiner Instrumentalgruppe verewigt, bei denen solch wenig bekannte, aber wunderschöne Lieder wie „Luise vom Rennsteig“, „Wo die Büchse knallt“ oder das Heckenrosenlied gespielt werden.