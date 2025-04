In Ilmenau werden in der kommenden Woche die 50. Jazztage gefeiert: Vom 22. bis 27. April veranstaltet der Jazzclub Ilmenau dieses Jubiläum . Wie Michael Möller vom Jazzclub informiert, habe das erste Festival 1972 stattgefunden. Kurze Unterbrechungen wegen Geldmangels und Corona verhinderten, dass in diesem Jahr das 53. Festival gefeiert wird. Traditionsgemäß dreht sich Ende April fast eine ganze Woche lang wieder alles um den zeitgenössischen Jazz in Ilmenau, so Möller. Eröffnet werde das Festival mit einer Vernissage zur Fotoausstellung „Shades of Jazz“ in der Universitätsbibliothek zu mehr als 50 Jahren Jazz in Ilmenau, begleitet von dem renommierten Posaunisten Conny Bauer. Anschließend werde mit dem Hochschulfilmclub der Film „Jazz an einem Sommerabend“ über das Newport Jazzfestival 1958 in neurestaurierter Fassung gezeigt.