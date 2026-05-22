Wer ein Instrument erlernt, tut dies normalerweise zunächst für sich. Im Idealfall hat man dabei einen erfahrenen Musiklehrer an der Seite. Einzeln wird geübt, bis alle Griffe und Töne sitzen. Wer sein Instrument beherrscht, kann dann irgendwann in einem Orchester anklopfen – wenn er mag. Erst dann beginnt das gemeinsame Musizieren. An der Grundschule Fambach aber geht’s seit zwei Jahrzehnten gleich in der Gruppe los. Hier gibt es eine Bläser- und eine Streicherklasse, in denen sich die Mädchen und Jungen an ihr Musikinstrument herantasten, gemeinsam üben und sich gemeinsam auch recht schnell über den Erfolg freuen können. Mit Theorie werden die Kinder nicht erschlagen. Loslegen und Freude an der Musik stehen hier im Vordergrund. „Gemeinsam statt einsam“ heißt gewissermaßen die Devise.