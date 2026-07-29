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Musikalischer Nachwuchs Jugend-Jazzorchester Sachsen spielt in Österreich

Das Jugend-Jazzorchester Sachsen bringt Werke von Reinhold P.-Schmölzer nach Kärnten – und trifft beim Doppelkonzert auf das Jugendjazzorchester Kärnten.

Musikalischer Nachwuchs: Jugend-Jazzorchester Sachsen spielt in Österreich
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Das Jugend-Jazzorchester Sachsen gibt demnächst ein Gastspiel in Kärnten (Österreich). Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Dresden/Gmünd (dpa/sn) - Das Jugend-Jazzorchester Sachsen (JJO) gibt im August ein Gastspiel in Kärnten und hat dabei Stücke des Österreichers Reinhold P.-Schmölzer im Gepäck. Am 16. August ist der Jazz-Nachwuchs aus dem Freistaat in einem Doppelkonzert mit dem Jugendjazzorchester Kärnten in Gmünd vor dem Gasthof Alte Post zu erleben, teilte das JJO mit. Bei Schlechtwetter will man in die Lodronsche Reitschule ausweichen. Zwei Tage später folgt ein weiteres Doppelkonzert in der Waldarena Krumpendorf.

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Schmölzer zählt zu den markantesten Stimmen im Big Band-Jazz 

Reinhold "Reini" P.-Schmölzer (42) ist Schlagzeuger, Komponist und Arrangeur und zählt zu den markantesten Stimmen in der europäischen Jazzorchester-Szene. "Sein Werk verbindet die Tradition der Bigband mit zeitgenössischen Kompositionstechniken zu einer unverwechselbaren Klangsprache - präzise in der Struktur, weit im Ausdruck", beschrieb Projektleiterin Ulrike Kirchberg sein Markenzeichen. Seit 2019 lehrt er Jazzarrangement und Komposition an der Gustav Mahler Privatuniversität Klagenfurt.

Jugend-Jazzorchester Sachsen schon oft auf Tour 

Das Jugend-Jazzorchester Sachsen ist eine Big Band-Formation mit bis zu 20 jungen Musikerinnen und Musikern im Alter zwischen 18 und 26 Jahren. Das Ensemble spielt in wechselnden Besetzungen. Tourneen führten das Ensemble bereits nach Kanada, Griechenland, Indien, Ungarn und Israel. Vor den Konzerten in Österreich gibt es noch zwei "Heimspiele" in Sachsen - am 13. August bei der Colditzer Jazz-Night im Schlosshof und am Tag darauf in der Kulturfabrik Leipzig.