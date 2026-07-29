Musikalischer Nachwuchs: Jugend-Jazzorchester Sachsen spielt in Österreich

Dresden/Gmünd (dpa/sn) - Das Jugend-Jazzorchester Sachsen (JJO) gibt im August ein Gastspiel in Kärnten und hat dabei Stücke des Österreichers Reinhold P.-Schmölzer im Gepäck. Am 16. August ist der Jazz-Nachwuchs aus dem Freistaat in einem Doppelkonzert mit dem Jugendjazzorchester Kärnten in Gmünd vor dem Gasthof Alte Post zu erleben, teilte das JJO mit. Bei Schlechtwetter will man in die Lodronsche Reitschule ausweichen. Zwei Tage später folgt ein weiteres Doppelkonzert in der Waldarena Krumpendorf.